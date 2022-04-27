Австралия направит Украине шесть гаубиц

Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Sky News Australia.

Гаубицы M777 британской разработки с дальностью стрельбы до 30 километров будут направлены "в Европу" для переправки на Украину.

"Этой новой поддержкой на 26,7 миллиона (австралийских) долларов (19,1 миллиона долларов США) общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине достигнет в целом более 225 миллионов долларов (161,1 миллиона долларов США)", - приводит Sky News Australia заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны страны Питера Даттона.

По их словам, Австралия также предоставляет Украине гуманитарную помощь на 65 миллионов долларов (46,6 миллиона долларов США).

Как сообщалось ранее, в начале апреля Австралия объявила, что отправит на Украину 20 бронетранспортеров ADF Bushmaster в качестве военной помощи.