Нарек Мкртчян принял участие в международной конференции Raisina Dialogue в Нью- Дели
11:33, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По приглашению исследовательского фонда Observer Research Foundation (ORF) под эгидой Министерства иностранных дел Республики Индия министр труда и социальных дел Нарек Мкртчян принял участие в международной конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, в дискуссии, организованной ORF, принимают участие высокопоставленные лица разных стран - премьер-министры, министры, руководители международных организаций и другие.
В своем выступлении министр Нарек Мкртчян коснулся изменений, обусловленных развитием цифровой эпохи, вызовов и возможностей технологического будущего, представив существующие проблемы в сфере труда и социальной защиты Армении и планируемые реформы. Последний, в частности, говорил о неполном регулировании в сфере удаленных работников, лицах, не платящих налоги в компаниях, зарегистрированных за границей по индивидуальным договорам, незадекларированных доходах последних и ряде других вопросов.
В качестве первого шага в решении вопросов министр отметил необходимость реализации законодательных изменений, которые дадут возможность уточнить характер трудовых отношений, работу цифровой платформы, определить права и обязанности работников сферы, вовлечение профсоюзов в этот процесс.
В этом контексте Нарек Мкртчян рассказал о договоренностях, достигнутых с министром труда, занятости и окружающей среды Бхупендером Ядавом по текущим вопросам, подчеркнув при этом, что Индия является одной из немногих стран, которая уже внедрила ряд систем, направленных на регулирование отрасли.
Подводя итоги своего выступления, министр подчеркнул возможность использования возможностей, предоставляемых цифровой эпохой, и подчеркнул необходимость принятия необходимых мер для обеспечения достойных условий труда.
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