В Армении подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом. 10 граждан выздоровели
11:25, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 27 апреля в Армении подтверждено 422 855 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 598 — с выздоровлением, 8 622 — со смертельным исходом.
В настоящее время реальное лечение от коронавируса получают 1952 пациента.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 2774 теста, подтверждено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 10 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 млн 42 тыс. 708.
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