Мексиканский сенатор призвал Сенат и правительство признать Геноцид армян
10:38, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Церемония памяти, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян, состоялась 26 апреля в ходе пленарного заседания Сената Мексики.
Как сообщает «Арменпресс», посольство Армении в Мексике сообщает, что сенатор Алехандра Леон выступила с речью, в которой упомянула о массовых убийствах армянского населения в Османской империи, призвав Сенат и правительство Мексики признать Геноцид армян. По предложению председателя Сената Ольги Санчес присутствующие почтили память жертв Геноцида армян минутой молчания.
На пресс-конференции после заседания посол Армении Армелла Шакарян подчеркнула, что признание и увековечение памяти о прошлых геноцидах имеет ключевое значение для предотвращения повторения подобных преступлений в любой части мира. Посол отметил, что безнаказанность Геноцида армян сегодня вдохновляет тех, кто планирует новые международные преступления. Война, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года, сопровождавшаяся преступлениями этнической чистки, показала, что безнаказанность совершенных в прошлом преступлений может иметь необратимые последствия.
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