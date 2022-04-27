Арарат Мирзоян и Нарендра Моди обсудили армяно-индийские отношения
10:26, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Находящийся с рабочим визитом в Индии министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 апреля в рамках конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели принял участие во встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Были обсуждены пути преодоления различных вызовов современного мира и, в этом смысле, возможности сотрудничества.
В ходе встречи Арарат Мирзоян побеседовал с Нарендрой Моди об армяно-индийских отношениях.
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