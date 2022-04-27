В Армению приедут известные джазмены
09:56, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Международный день джаза, 30 апреля, в Армению прибудут всемирно известные и популярные джазовые музыканты. Музыкальный фестиваль, организован Армянской джазовой ассоциацией в сотрудничестве с мэрией Еревана, и в этом году пройдет с концертами под открытым небом в Центре искусств Гафесчян на Каскаде.
Как сообщил «Арменпресс» основатель-президент Армянской джазовой ассоциации Камо Мовсесян, в концерте примут участие не только наши известные джазмены и джазовые коллективы, но и известные джазмены из-за рубежа.
«Мы постарались привлечь к этому мероприятию как можно больше джазовых музыкантов. У нас также есть гости из России, Франции и США. Из России приглашен армянский джазмен Тони Карапетян, очень хороший пианист и композитор, известный не только в России, но и в Европе и Америке. На сцене «Каскада» в этот день также выступит всемирно известный джазовый вокалист Чайна Мозес, а еще один соотечественник Андре Манукян приедет из Франции. Он очень известный и уважаемый продюсер, музыкант и пианист. Все будут выступать на одной сцене", - сказал Мовсесян.
На вопрос, почему мы придаем такое большое значение джазу, когда, например, у нас нет дня армянской национальной музыки, а джаз ежегодно отмечается с такой пышностью, президент Армянской джазовой ассоциации сказал: «То, что праздник национальной музыки не отмечается, — это проблема, которую должна решать государственная политика. Я думаю, что должен быть такой день. У нас очень глубокие корни в джазе. Они появились очень давно. В 1938 г. у нас уже официально был джаз-бэнд со своими традициями и музыкантами, известными не только в Армении, но и во всем мире. Армянский джаз сегодня хорошо известен в мире своими элементами армянского фольклора. Мир знает армянских музыкантов и армянский джаз».
Мовсесян подчеркивает, что благодаря подвижникам удалось изменить отношение общества к джазовой музыке. «Мы смогли сохранить музыку и, так сказать, пропропагандировать, потому что каждый год, невзирая на преграды, мы идем вперед. Джаз — интеллектуальная музыка, и мы хотим развивать его, сохраняя его традиции. Молодежь должна знать, что есть такая музыка, которая сегодня шаг за шагом движется вперед и имеет свое место в мире", - сказал он.
Лиана Саркисян
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