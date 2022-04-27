СМИ: средства ПВО Сирии отражают атаку Израиля в небе над Дамаском

Средства ПВО Сирии отражают атаку Вооруженных сил Израиля в небе над Дамаском. Как передает Арменпресс, об этом в ночь на среду сообщил телеканал Al Ekhbariya в своем Telegram-канале.

В свою очередь Государственное телевидение Сирии на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовало видеозапись, где запечатлена работа систем ПВО.

По данным агентства "Синьхуа", в Дамаске произошли два взрыва.

Источник в вооруженных силах Сирии сообщил телеканалу Al Ekhbariya, что примерно в 00:41 (совпадает с московским) был нанесен ракетный удар со стороны израильского города Тверия по объектам в окрестностях Дамаска.