Представители ПРООН представили программы развития, реализуемые или реализованные в Гегаркуникской области
09:35, 27 Апрель, 2022
ГАВАР, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Арман Валесян, руководитель программы устойчивого развития сообществ ПРООН, и Анна Гюрджян, руководитель социально-экономической программы ПРООН, представили губернатору Гегаркуникской области Карену Саргсяну программы развития, реализуемые или реализованные в регионе.
Как сообщает «Арменпресс», касаясь компонентов "Социально-экономической" программы развития, Анна Гюрджян представила компонент оказания помощи вынужденным переселенцам и принимающим, который также подразумевает процесс обеспечения передвижных семей мобильными домами. Также речь шла о создании сети освещения в приграничных областях и населенных пунктах, участии в трехмесячных платных курсах для безработных и курсоводов, развитии молодежной политики и создании лабораторий в учебных заведениях.
Было отмечено, что программа ПРООН «Устойчивые сообщества» предоставляет фонду «Амбар» озимую пшеницу для посева зерновых культур в 2022 году в общине Чамбарак Гегаркуникской области. По словам руководителя проекта Армана Валесяна, для организации работы фонда «Амбар» были предоставлены сельскохозяйственные орудия и мельницы, а пчеловодческим хозяйствам общин Чамбарак и Шогакат передано 200 ульев. Здесь приоритет отдавался женщинам. В рамках программы в области также были проведены ремонтные работы сельхозтехники для 15 благополучателей.
Организация «Устойчивые сообщества» ПРООН объявила проект-конкурс молодежных идей «Я могу». Проект направлен на то, чтобы помочь молодежи из сельской местности превратить свои навыки и знания в бизнес и заработать деньги. Проект ориентирован на молодежь в возрасте 18-30 лет, проживающую в приграничных населенных пунктах Гегаркуникской области», - сказал Арман Валесян.
Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян поблагодарил ПРООН за гуманитарную помощь экономическому развитию приграничных общин Гегаркуникской области, программы для уязвимых групп и молодежи и заверил, что администрация области продолжит активное сотрудничество с Программой развития ООН.
Хосров Хлгатян
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