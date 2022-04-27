Израиль проводит контртеррористическую операцию в палестинском Дженине

Армия обороны Израиля проводит в среду контртеррористическую операцию в крупном палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В последние несколько часов солдаты Армии обороны Израиля осуществляют контртеррористическую деятельность в городе Дженин", - говорится в ее заявлении.

Израильские силовики с 10 апреля проводят масштабные операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов, в результате которых в Израиле в марте и апреле были убиты 14 человек. Армейская пресс-служба сообщала о многократных перестрелках израильских силовиков с вооруженными палестинцами во время рейдов; по ее информации, на Западном берегу арестованы десятки подозреваемых в террористической деятельности.