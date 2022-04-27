Европейские индексы - 26-04-22
МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.20% и составил 13756.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.54% и составил 6414.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7386.19 пункта, а российский RTSI вырос на 6.24% и составил 999.84 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:27 Израиль проводит контртеррористическую операцию в палестинском Дженине
- 09:24 Европейские индексы - 26-04-22
- 09:23 Американские индексы снизились - 26-04-22
- 09:22 Цены на цветные металлы - 26-04-22
- 09:21 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-04-22
- 09:20 Цены на нефть выросли - 26-04-22
- 26.04-21:59 Глава МИД Армении в качестве спикера принял участие в конференции Raisina Dialogue
- 26.04-21:35 Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Армении в Ливане
- 26.04-21:21 Беременная женщина, которую сбила машина Патрульной полиции в центре Еревана, скончалась
- 26.04-21:10 Секретарь Совбеза Армении встретился с членами парламентской группы дружбы Великобритания-Армения
- 26.04-20:08 Польша перестала получать российский газ после отказа платить в рублях: СМИ
- 26.04-19:55 По предварительным данным, автомобиль Дорожной полиции сбил женщину в центре Еревана
- 26.04-19:48 Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО
- 26.04-19:28 Развитие образования имеет для нас стратегическое значение: под председательством премьер-министра состоялось совещание
- 26.04-19:14 Президент Арцаха встретился с группой слушателей Дипломатической школы при МИД Армении
- 26.04-19:02 Президент Армении выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО будет способствовать решению проблем региона
- 26.04-18:33 Премьер-министр Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО
- 26.04-18:24 Секретари Совбезов Армении и Великобритании обсудили вопросы повестки двусторонних отношений
- 26.04-18:08 Армен Арзуманян назначен заместителем министра экономики Республики Армения
- 26.04-17:45 Роджер Оганесян удостоен премии "Chang-Crandall Humanitarian Award" 2022 года
- 26.04-17:41 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 510 млн
- 26.04-17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-22
- 26.04-17:38 Азиатские индексы - 26-04-22
- 26.04-17:35 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
- 26.04-17:11 Министр обороны Армении принял спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии
14:20, 20.04.2022
2208 просмотров Пашинян заявил, что достигли договоренности с президентом России по ряду важных вопросов
19:45, 20.04.2022
1481 просмотров Спецпредставитель РФ по нормализации отношений Армении и Азербайджана посетит Баку
19:44, 22.04.2022
1261 просмотров Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду: Newsweek
17:35, 24.04.2022
1228 просмотров После выходки Чавушоглу посол Турции в Уругвае вызван в МИД страны
09:51, 22.04.2022
1212 просмотров В День памяти жертв Геноцида армян в Турции пройдет ряд мероприятий