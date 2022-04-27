Европейские индексы - 26-04-22

МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.20% и составил 13756.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.54% и составил 6414.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7386.19 пункта, а российский RTSI вырос на 6.24% и составил 999.84 пункта.