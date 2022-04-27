Цены на цветные металлы - 26-04-22

ЛОНДОН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.84% и составила 3064.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.93% и составила 9860.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.30% и составила 2320.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.35% и составила 33076.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.72% и составила 40543.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.36% и составила 4183.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42438.94 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.