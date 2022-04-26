Глава МИД Армении в качестве спикера принял участие в конференции Raisina Dialogue

Находящийся в Индии с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 апреля в рамках конференции Raisina Dialogue в качестве спикера принял участие в панельной дискуссии на тему «Доктрина ликвидации: Уроки эпохи ООН» .

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, участники панельной дискуссии подробно коснулись вопросов поддержания мира и безопасности, системы многосторонней дипломатии, ее преимуществ и проблем.

В своей речи Арарат Мирзоян отметил, что Армения придает большое значение эффективной деятельности международных организаций, подчеркивая их роль в устойчивом развитии, мире, демократии и защите прав человека. В этом контексте было подчеркнуто, что за последние три десятилетия Армения продемонстрировала свою приверженность принципам и целям Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Армении с сожалением отметил, что за семь десятилетий существования ООН мир стал свидетелем многих войн и катастроф, которые не смогла предотвратить система многосторонней дипломатии. При этом он подчеркнул, что в современном мире, полном вызовов, от эпидемии COVID-19 и от изменения климата до военных конфликтов — жизненно важно сохранять плюрализм как платформу для диалога. В этой связи подчеркнута необходимость совершенствования соответствующих механизмов ООН для эффективного решения всех этих задач.

Քննարկման ընթացքում Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակին՝ որպես բազմակողմ դիվանագիտության առջև ծառացած մեկ այլ լուրջ մարտահրավեր։

В ходе обсуждения Арарат Мирзоян назвал агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта еще одним серьезным вызовом, стоящим перед многосторонней дипломатией.

«Как министр иностранных дел Республики Армения и просто армянин, я хотел бы напомнить присутствующим о войне, которая произошла в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, два года назад. Не могли бы вы поднять руку, сколько из вас знали об этом? Сколько из вас говорили об этом? Сколько из вас требовали, чтобы ООН приняла меры и не допустила новых этнических чисток армян в Нагорном Карабахе?» - отметил Арарат Мирзоян.