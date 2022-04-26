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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Армении в Ливане

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Армении в Ливане

Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам I принял 26 апреля посла Республики Армения в Ливане Ваагна Атабекяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома Киликийского.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с мероприятиями по случаю 107-й годовщины Геноцида армян и ситуацией в Армении, Арцахе и Ливане в целом. «Упор был сделан на укрепление внутреннего единства нашего народа с обязательством совместно решать окружающие нас проблемы», — говорится в заявлении.


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