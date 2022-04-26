Польша перестала получать российский газ после отказа платить в рублях: СМИ

Польша перестала получать российский газ с минувшей пятницы, когда истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Onet.

"Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту", — отмечается на новостном портале.

Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNIG.

Также портал сообщает, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за топливо в рублях. Onet пишет, что в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.

После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут подскочили на 6% до 1095 долларов за тысячу кубометров.

Ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет выполнять новые требования по оплате поставок топлива.

Президент РФ Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.