По предварительным данным, автомобиль Дорожной полиции сбил женщину в центре Еревана

В Центр оперативного управления полиции Армении 26 апреля, в 18:24, поступило сообщение о том, что возле перекрестка улиц Лео и Пароняна внедорожник сбил женщину.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, по предварительным данным, гражданка была сбита автомобилем «Toyota» Дорожной полиции, который в данный момент использовался в служебных целях. Пострадавшая была доставлена в медицинский центр «Наири».

Для выяснения обстоятельств проводится расследование.