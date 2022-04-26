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По предварительным данным, автомобиль Дорожной полиции сбил женщину в центре Еревана

По предварительным данным, автомобиль Дорожной полиции сбил женщину в центре Еревана

В Центр оперативного управления полиции Армении 26 апреля, в 18:24, поступило сообщение о том, что  возле перекрестка улиц Лео и Пароняна внедорожник сбил женщину.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, по предварительным данным, гражданка была сбита автомобилем «Toyota» Дорожной полиции, который в данный момент использовался в служебных целях. Пострадавшая была доставлена в медицинский центр «Наири». 

Для выяснения обстоятельств проводится расследование.


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