Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь – изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов о возможности присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу, Миланович указал, что не принимает решения об этом, но считает "опасным шарлатанством".

"Втягивать в это Финляндию, которая в 50 километрах от Санкт-Петербурга, думаю, что это - опасное шарлатанство. Однако, мы не можем сказать "нет", ведь нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в БиГ, да?", - саркастично заявил хорватский президент журналистам.

"Что касается меня, пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в БиГ, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия, SDA) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО", - подчеркнул Миланович.

Он перечислил и другие неразрешенные вопросы региона Балкан – неприсоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне, откладывание переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнание самопровозглашенного Косово. В своей характерной манере хорватский президент отметил, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA, но призвали американцев решить" озвученную проблему.