Развитие образования имеет для нас стратегическое значение: под председательством премьер-министра состоялось совещание 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого была обсуждена доработанная по итогам предыдущего совещания Государственная программа развития образования в Армении до 2030 года, а также основные положения законопроекта “О высшем образовании и науке”.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты внесенные в вышеуказанную государственную программу изменения, а также видение и цели программы. Ответственные лица подчеркнули, что основная цель программы – обеспечить соответствующее международным стандартам, конкурентоспособное образование.

Было отмечено, что программа разработана в сотрудничестве с международными партнерами. В контексте изложения основных положений законопроекта “О высшем образовании и науке” была подчеркнута важность обеспечения вузами качественного образования, приведения их в соответствие с четкими стандартами и последовательного решения существующих в вузовской системе проблем.

Был затронут ряд вопросов, связанных с процессами лицензирования и аккредитации вузов, дальнейшей деятельностью ведомственных вузов, подготовкой квалифицированных кадров в соответствии с профессиональными требованиями рынка труда, разработкой нового полного перечня профессий. Были представлены различные предложения и замечания, вокруг которых состоялся заинтересованный обмен мнениями.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул особую важность проведения последовательной работы, направленной на повышение качества образования, и отметил, что человек должен быть в состоянии удовлетворять свои потребности в результате полученного образования. “Человека нужно вооружать знаниями и навыками с детства, чтобы он мог построить достойную жизнь в своей стране. Мы должны исключить ситуацию, при которой какой-либо студент с соответствующей успеваемостью был отчислен из вуза из-за финансовых проблем”, — сказал премьер-министр, посчитав необходимым иметь четкую программу мероприятий по развитию вуза, которая адресно будет решать существующие проблемы и способствовать развитию вузовской системы.

В то же время глава правительства подчеркнул важность наличия исследовательской составляющей в вузах и связи науки с высшим образованием. “Развитие образования связано с будущим нашей страны, оно имеет для нас стратегическое значение”, — сказал премьер-министр, посчитав необходимым продолжить обсуждение Государственной программы развития образования в Армении до 2030 года и законопроекта “О высшем образовании и науке”, приведя их в окончательный вид.