Президент Арцаха встретился с группой слушателей Дипломатической школы при МИД Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 апреля встретился с группой слушателей Дипломатической школы при Министерстве иностранных дел Республики Армения во главе с ректором учебного заведения, Чрезвычайным и Полномочным послом Ваге Габриеляном.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи глава государства представил задачи, стоящие перед Арцахом во внутренней, внешней, социально-экономической сферах и основные направления политики, проводимой в этих областях, а также последние развития в регионе и мире.

Президент Арцаха также ответил на волнующие присутствующих вопросы.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, другие официальные лица.