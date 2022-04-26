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Президент Арцаха встретился с группой слушателей Дипломатической школы при МИД Армении

Президент Арцаха встретился с группой слушателей Дипломатической школы при МИД Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 апреля встретился с группой слушателей Дипломатической школы при Министерстве иностранных дел Республики Армения во главе с ректором учебного заведения,  Чрезвычайным и Полномочным послом Ваге Габриеляном.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи глава государства представил задачи, стоящие перед Арцахом во внутренней, внешней, социально-экономической сферах и основные направления политики, проводимой в этих областях, а также последние развития в регионе и мире. 

Президент Арцаха также ответил на волнующие присутствующих вопросы.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, другие официальные лица.


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