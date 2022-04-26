Президент Армении выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО будет способствовать решению проблем региона

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО в Армению будет способствовать решению проблем региона, поскольку Хавьер Коломина Пирис представляет организацию, известную своей миротворческой деятельностью.

Президент отметил, что Армения стремится к установлению прочного мира в регионе и ожидает, что НАТО продолжит свою политику, поддерживая усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая является единственным международно признанным форматом для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.