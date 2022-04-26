Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Президент Армении выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО будет способствовать решению проблем региона

Президент Армении выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО будет способствовать решению проблем региона

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян выразил надежду, что визит спецпредставителя генсека НАТО в Армению будет способствовать решению проблем региона, поскольку Хавьер Коломина Пирис представляет организацию, известную своей миротворческой деятельностью.

Президент отметил, что Армения стремится к установлению прочного мира в регионе и ожидает, что НАТО продолжит свою политику, поддерживая усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая является единственным международно признанным форматом для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]