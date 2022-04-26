Премьер-министр Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя визит г-на Хавьера Коломина Пириса, премьер-министр отметил, что Армения придает важность партнерству с НАТО, особенно в рамках миротворческих миссий, и заинтересована в его углублении. Коснувшись региональной ситуации, Никол Пашинян отметил, что она довольно напряженная, и Армения предпринимает шаги для урегулирования существующих проблем и считает необходимой поддержку международных партнеров в этом процессе.

Хавьер Коломина, поблагодарив за прием, отметил, что Армения является важным партнером НАТО, и передал премьер-министру Республики Армения приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс высоко оценивает деятельность армянских миротворцев в миссии в Косово, и его визит является хорошим поводом обсудить перспективы партнерства, а также региональные развития. Г-н Коломина отметил, что НАТО придает важность обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе и готова содействовать этому процессу.

Собеседники обменялись мнениями о партнерстве Армения-НАТО. Были также затронуты вопросы региональной и международной безопасности и ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Премьер-министр представил позиции Армении по демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулированию нагорно-карабахского конфликта, разблокированию региональных коммуникаций и процессу диалога Армения-Турция. Никол Пашинян коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч при посредничестве международных партнеров, и еще раз подчеркнул важность адресного реагирования международного сообщества на действия, направленные на дестабилизацию региона.