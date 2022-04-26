Секретари Совбезов Армении и Великобритании обсудили вопросы повестки двусторонних отношений

В рамках визита в Великобританию 26 апреля секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с секретарем Совета национальной безопасности Соединенного Королевства сэром Стивеном Лавгроувом.

Как сообщает Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, в ходе встречи Григорян представил своему собеседнику ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, а также шаги Армении по преодолению вызовов безопасности в регионе.

Собеседники отметили важность проводимых в Армении демократических реформ, которые могут сыграть свою роль в развитии двусторонних отношений.

Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня двусторонних отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством.

Армен Григорян пригласил своего британского коллегу в Армению.