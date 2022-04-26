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Армен Арзуманян назначен заместителем министра экономики Республики Армения

Армен Арзуманян назначен заместителем министра экономики Республики Армения

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армен Арзуманян назначен заместителем министра экономики Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующий документ опубликован на сайте e-gov.am.

В 2018-2019 гг. Армен Арзуманян занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.


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