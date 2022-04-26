Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 510 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 510 239 715, свидетельствуют данные американского портала Worldometer, передает Арменпресс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 220 718 человек.

В мире также сделали 11 246 463 251 прививку против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 043 103 заразившихся и 991 609 умерших.

Индия - 43 062 097 заболевших и 522 223 летальных исхода.

Бразилия - 30 355 919 инфицированных и 662 964 скончавшихся.

Франция - 28 508 116 заразившихся и 146 294 погибших.

Германия - 24 337 394 инфицированных и 134 489 смертельных исходов.

Великобритания - 22 151 465 заболевших и 174 326 скончавшихся.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 801.3. В США на 1 млн жителей скончались 3 045 человек, в Индии - 372, в Бразилии - 3 078, во Франции - 2 216, в Великобритании - 2 534, в Германии - 1 600.