Американский офтальмолог армянского происхождения Роджер Оганесян удостоен Гуманитарной премии Чанга-Крэндалла 2022 года (Chang-Crandall Humanitarian Award). Как сообщает Арменпресс, награду ему вручили на мероприятии в Вашингтоне 24 апреля.

Гуманитарная премия Чанга-Крэндалла вручается за выдающуюся благотворительную деятельность.