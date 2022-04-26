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Роджер Оганесян удостоен премии "Chang-Crandall Humanitarian Award" 2022 года

Роджер Оганесян удостоен премии "Chang-Crandall Humanitarian Award" 2022 года

Американский офтальмолог армянского происхождения Роджер Оганесян удостоен Гуманитарной премии Чанга-Крэндалла 2022 года (Chang-Crandall Humanitarian Award). Как сообщает Арменпресс, награду ему вручили на мероприятии в Вашингтоне 24 апреля.

Гуманитарная премия Чанга-Крэндалла вручается за выдающуюся благотворительную деятельность.


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