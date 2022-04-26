Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-22

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 апреля, курс доллара США сократился на 3.38 драмa и составил 463.14 драм. Курс евро сократился на 5.48 драмa и составил 495.05 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.39 драм. Курс британского фунта сократился на 4.16 драмa и составил 588.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 904.13 драмa и составила 28217.11 драм. Цена серебра сократилась на 15.00 драмa и составила 350.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.