Азиатские индексы - 26-04-22
ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.41% и составил 26700.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.11% и составил 1878.51 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.44% и составил 2886.43 пункта, а HANG SENG вырос на 0.33% и составил 19934.71 пункта.
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