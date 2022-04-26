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Азиатские индексы - 26-04-22

Азиатские индексы - 26-04-22

ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.41% и составил 26700.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.11% и составил 1878.51 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.44% и составил 2886.43 пункта, а HANG SENG вырос на 0.33% и составил 19934.71 пункта.


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