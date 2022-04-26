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Министр обороны Армении принял спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии

Министр обороны Армении принял спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии

Министр обороны Армении Сурен Папикян 26 апреля принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину Пирис.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны Армении представил сложившуюся в Арцахе после окончания 44-дневной войны ситуацию с безопасностью и текущие вызовы.

Собеседники также обсудили вопросы международной безопасности и сотрудничества Армения-НАТО.


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