Литва заморозила российские и белорусские активы на миллионы евро

Литва заморозила активы на сумму более 20 миллионов евро, а также сотни тысяч рублей на фоне санкций, введенных Евросоюзом в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине, как передает Арменпресс, об этом сообщает служба расследования финансовых преступлений.

"Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Белоруссией, общая сумма замороженных денежных средств составляет более 20,278 миллиона евро, 3,419 миллиона долларов США и 546 тысяч российских рублей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что санкции применяются к семи юрлицам в Литве за установленные связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, главой минтранса Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным.