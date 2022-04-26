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Польша на саммите ЕС предложит введение квот на использование энергоносителей РФ

Польша на саммите ЕС предложит введение квот на использование энергоносителей РФ

Польша на ближайшем саммите ЕС предложит введение квот и сборов за использование российских энергоносителей. Как передает Арменпресс, об этом заявила во вторник на пресс-конференции министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, Польша готова к отказу от российских энергоносителей. "Мы понимаем, что не все страны могут быть готовы, призывая пересмотреть свою политику и эту готовность", - указала Москва. "Решение, которое мы будем предлагать на новом саммите, - введение своеобразного российского ETS (механизм в ЕС, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа - прим. ТАСС)", - сообщила она.

Как признала министр, это новый проект польского правительства, который еще не до конца доработан. "Нам важно, чтобы процесс ухода от российских энергоносителей был осознанным, координированным, интегрированным и отражающимся в индексах, как это происходит в процессе декарбонизации", - сказала она. "Так же как мы имеем цели по декарбонизации, хорошей идеей было бы введение таких же целей для дерусификации с разделением на разные энергоносители, страны и секторы", - утверждала министр.

По ее словам, можно было бы ввести квоты, пропорциональные использованию российских энергоносителей, которые выделялись бы и финансировались отдельными странами, чтобы потом использовать собранные в фонде средства на новые инвестиции, в частности на строительство терминалов сжиженного природного газа.


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