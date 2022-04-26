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Гутерриш считает важным минимизировать влияние ситуации на Украине на мировую экономику

Гутерриш считает важным минимизировать влияние ситуации на Украине на мировую экономику

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность усилий для минимизации влияния событий на Украине на ситуацию в других частях мира, для поддержки всех стран в плане продовольствия, энергетики и финансов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы было сделано все для минимизации эффекта [ситуации на Украине] в других частях мира, - сказал Гутерриш во вторник на открытии переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Я отправлюсь в Африку после этих визитов (в Москву и Киев - прим. ТАСС), мы наблюдаем драматическое влияние [этой ситуации] в странах, которые уже сталкиваются с неравномерным доступом к ресурсам после пандемии в очень несправедливой манере в плане работы международной финансовой системы".

По его словам, повышение цен в мире усугубляет происходящее. "Очень важно сделать все для поддержки всех стран в мире в плане продовольствия, энергетики и финансов. На данный момент я очень заинтересован сделать все возможное, чтобы прекратить [боевые действия] как можно скорее и минимизировать страдания людей, решить проблему влияния [ситуации] на уязвимые слои населения в других частях мира", - отметил генсекретарь ООН.

"Кроме того, есть ряд других вопросов повестки, которые мы очень заинтересованы обсудить с Россией", - сказал Гутерриш.


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