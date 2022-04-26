Гутерриш считает важным минимизировать влияние ситуации на Украине на мировую экономику

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность усилий для минимизации влияния событий на Украине на ситуацию в других частях мира, для поддержки всех стран в плане продовольствия, энергетики и финансов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы было сделано все для минимизации эффекта [ситуации на Украине] в других частях мира, - сказал Гутерриш во вторник на открытии переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Я отправлюсь в Африку после этих визитов (в Москву и Киев - прим. ТАСС), мы наблюдаем драматическое влияние [этой ситуации] в странах, которые уже сталкиваются с неравномерным доступом к ресурсам после пандемии в очень несправедливой манере в плане работы международной финансовой системы".

По его словам, повышение цен в мире усугубляет происходящее. "Очень важно сделать все для поддержки всех стран в мире в плане продовольствия, энергетики и финансов. На данный момент я очень заинтересован сделать все возможное, чтобы прекратить [боевые действия] как можно скорее и минимизировать страдания людей, решить проблему влияния [ситуации] на уязвимые слои населения в других частях мира", - отметил генсекретарь ООН.

"Кроме того, есть ряд других вопросов повестки, которые мы очень заинтересованы обсудить с Россией", - сказал Гутерриш.