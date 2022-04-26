Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Рустави 2".

По информации телеканала, он получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили, и партия уже приняла решение.

Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником "Грузинской мечты". К концу своего президентского срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.