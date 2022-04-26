В ООН заявили, что за сутки в соседние с Украиной страны прибыли более 32 тыс. беженцев

Более 5,26 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 32 тыс.․ Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 25 апреля число покинувших Украину достигло 5 264 666. За сутки границы соседних государств пересекли 32 652 человека.

По данным УВКБ, в Россию с 24 февраля по 25 апреля прибыли 614 318 беженцев, в Польшу - 2 922 978, в Румынию - 782 598, в Венгрию - 496 914.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось во вторник к мировому сообществу с призывом выделить выделить 1,85 млрд долларов на нужды 8,3 млн беженцев с Украины в соседних государствах. В первоначальных прогнозах УВКБ, опубликованных 25 февраля, речь шла о том, что Украину могут покинуть до 4 млн беженцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.