Япония и Новая Зеландия намерены привнести силы НАТО в АТР, заявили в МИД

Планы Канады, Японии и Новой Зеландии вести диалог с альянсом AUKUS нацелены на то, чтобы привнести военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Не удивительно, что "индо-тихоокеанские" стратеги были вынуждены изобрести такой "довесок" к QUAD, как "продвинутое трехстороннее партнерство в сфере безопасности" США-Великобритания-Австралия (AUKUS), закладывая в него основную военно-стратегическую составляющую", - сказал Моргулов.

Он отметил, что "показательна синхронная реакция региональных единомышленников США – Канады, Японии и Новой Зеландии, собирающихся начать – как они это обозначили – "устанавливать контакты" с "тройкой".

"Задача очевидна: сформировать платформу для эвентуального заведения в АТР натовского военного потенциала", - сказал Моргулов.