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Президент РА принял руководителя отдела Европы и Северной Америки Фонда Конрада Аденауэра

Президент РА принял руководителя отдела Европы и Северной Америки Фонда Конрада Аденауэра

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Президент Ваагн Хачатурян принял руководителя отдела Европы и Северной Америки Фонда имени Конрада Аденауэра Ларса Гензеля и руководителя региональной программы «Южно-Кавказский политический диалог» Томаса Шрапеля.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ларс Гензель представил деятельность фонда в Армении, проекты, осуществляемые с различными государственными органами, образовательные программы.

Ваагн Хачатурян высоко оценил миссию фонда в нашей стране.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества с Аппаратом Президента Республики в направлении программ, представляющих взаимный интерес.


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