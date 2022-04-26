Президент РА принял руководителя отдела Европы и Северной Америки Фонда Конрада Аденауэра

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Президент Ваагн Хачатурян принял руководителя отдела Европы и Северной Америки Фонда имени Конрада Аденауэра Ларса Гензеля и руководителя региональной программы «Южно-Кавказский политический диалог» Томаса Шрапеля.



Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента, Ларс Гензель представил деятельность фонда в Армении, проекты, осуществляемые с различными государственными органами, образовательные программы.



Ваагн Хачатурян высоко оценил миссию фонда в нашей стране.



На встрече обсуждались возможности сотрудничества с Аппаратом Президента Республики в направлении программ, представляющих взаимный интерес.