Азербайджан пытается завершить последний этап этнической чистки армян Нагорного Карабаха: Эдуард Агаджанян в ПАСЕ

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На пленарном заседании весенней сессии ПАСЕ выступил председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член делегации Армении в ПАСЕ Эдуард Агаджанян. Как сообщает «Арменпресс», Агаджанян в своем выступлении отметил, что украинский кризис и его гуманитарные последствия очень важны для Совета Европы на данный момент, добавив, что, как и ожидалось, Азербайджан воспользовался тем, что международное сообщество полностью сосредоточено на Украине, совершает действия в нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.





В частности, на основании запроса правительства Европейский суд по правам человека принял временные меры, призвав Азербайджан воздерживаться от действий, которые нарушили бы конвенционные гарантии гражданского населения, такие как соблюдение Европейской конвенции о правах человека и основных свободах. Несмотря на вышеизложенное, даже после обеспечительных мер Суда Азербайджан продолжал нарушать свои обязательства по Конвенции. Таким образом, с февраля 2022 года Вооруженные силы Азербайджана продолжают запугивать население приграничных сел Арцаха посредством угроз физической расправы, различных преступных действий психологического воздействия, а также прямых, угрожающих и запугивающих высказываний в адрес гражданского населения через громкоговорители. «Заявлениями призывают приграничное население прекратить заниматься сельским хозяйством, покинуть свои дома, в противном случае угрожают семьям физической расправой», - сказал Агаджанян.



Он добавил, что в тот же период, 7 марта, в Нагорном Карабахе была прекращена подача газа, в результате чего без отопления остались более 150 тысяч человек, в условиях беспрецедентного снега высотой около 1,5 метра.



«Под давлением международного сообщества Азербайджан возобновил поставки газа 19 марта, но прекратил их через два дня.



Уважаемые коллеги, это классический пример этнической чистки.



И хотя на международных площадках азербайджанские чиновники часто заявляют, что нагорно-карабахский конфликт окончен и что армяне Нагорного Карабаха могут мирно жить в своих домах, фактически Азербайджан пытается завершить последний этап этнических чисток армян Нагорного Карабаха, пользуясь тем обстоятельством, что международное сообщество полностью сосредоточено на ситуации вокруг Украины.



«Тем не менее, Армения остается приверженной мирной повестке дня на Южном Кавказе, видит окончательное, мирное решение нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - заключил Эдуард Агаджанян.