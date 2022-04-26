Министр иностранных дел Арцаха и слушатели Дипломатической школы МИД РА обсудили азербайджано-карабахский конфликт
13:23, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял делегацию слушателей Дипломатической школы Министерства иностранных дел Республики Армения во главе с директором школы послом Ваге Габриеляном.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, на встрече были затронуты глобально-региональные процессы, азербайджано-карабахский конфликт, внешняя политика двух армянских республик и ряд других тем.
Министр высоко оценил место и роль дипломатической школы в подготовке армянских дипломатов, с удовлетворением отметив, что число выпускников школ в дипломатическом корпусе Арцаха велико.
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