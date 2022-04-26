Мы открываем новую страницу в истории армяно-индийского экономического сотрудничества: Арарат Мирзоян
13:20, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля в Нью-Дели в рамках рабочего визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию состоялся армяно-индийский бизнес-форум. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Министр иностранных дел выступил на церемонии открытия мероприятия, в которой, в частности, отметил:
"Уважаемые гости, леди и джентельмены,
Рад приветствовать всех вас на армяно-индийском бизнес-форуме, спасибо Конфедерации индийской промышленности за то, что приняли нас сегодня.
Впервые в Индию направляется такая большая делегация деловых и инвестиционных кругов Армении, чтобы встретиться, поприветствовать своих партнеров, наладить взаимовыгодное сотрудничество, вместе работать для решения задач современного мира, создания ценности для наших обществ. Сегодня мы действительно открываем новую страницу в истории армяно-индийского экономического сотрудничества, позвольте сказать, восстанавливаем прекрасные традиции торговли, развития и процветания между нашими народами.
За прошедшие годы Индия стала нашим потенциальным экономическим партнером. В то же время существует огромный неиспользованный потенциал, для реализации которого мы должны работать вместе.
Индия, которая является шестой по темпам роста экономикой в мире, самой быстрорастущей экономикой среди крупных держав, может стать страной неограниченных возможностей для армянских бизнесменов, технологий и стартапов. Армения, в свою очередь, находясь на перекрестке Европы и Азии, может многое предложить Индии. Членство Армении в Евразийском экономическом союзе с населением 180 млн, ВВП около 200 трлн долларов, Соглашение о всеобъемлющем партнерстве с Европейским Союзом, а также торговый режим GSP с США, Японией, Канадой, Норвегией и Швейцария создают для Армении ощутимые преимущества для инвестиционной привлекательности, для эффективного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Должен отметить, что наше правительство продолжает предпринимать необходимые шаги для обеспечения благоприятной деловой среды в Армении, чтобы бизнесмены, предприниматели, инвесторы имели возможность работать и создавать благоприятные условия. В этой связи хотелось бы выделить амбициозные реформы, направленные на укрепление законности, борьбу с коррупцией, становление свободной, действительно конкурентоспособной экономики и рыночных отношений.
Дорогие друзья,
Армения и Индия могут наладить взаимовыгодное сотрудничество практически во всех отраслях экономики, но особенно сферы высоких технологий, информационных технологий, образования, туризма, авиации, логистики, фармацевтики являются одними из самых перспективных и передовых направлений партнерства. Сегодня здесь собрались все лучшие представители этих сфер, поэтому я уверен, что успех сегодняшнего мероприятия гарантирован.
В заключение, уважаемые участники, желаю вам плодотворной и интересной работы. И я думаю, что пришло время политикам передать слово бизнесменам.
Спасибо".
На бизнес-форуме с докладами и выступлениями выступили представители Конфедерации индийских производителей, директор фонда «Энтерпрайз Армения», директор Центра креативных технологий «Тумо» и другие.
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