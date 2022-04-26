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Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Около 990 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

 Около 990 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них – за минувшие сутки. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них – 179,9 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

 


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