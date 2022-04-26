Германия намерена усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин намерен усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере в целях обеспечения "стабильного энергоснабжения" независимо от импорта российской нефти, в связи с чем отметил необходимость создания альтернативных маршрутов импорта нефти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Германия и Польша хотят активизировать сотрудничество в нефтяной сфере, чтобы стабильное энергоснабжение независимо от импорта российской нефти было осуществимо как можно скорее", - сказал Хабек в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

По словам министра, в этой связи необходимо создание "альтернативных маршрутов" импорта.

Хабек во вторник посетит Варшаву, где проведет встречу с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ФРГ намерена до конца 2022 года свести импорт нефти из РФ "к нулю".

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.