Президент РА провел прощальную встречу с послом Бразилии в Армении
12:35, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Президент Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса в связи с завершением его дипломатической миссии.
Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента, Ваагн Хачатурян поблагодарил посла за усилия, направленные на развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами в период его пребывания в должности.
Собеседники высоко оценили армяно-бразильские двусторонние отношения, подчеркнув роль армянской общины в их укреплении.
Посол Ажемар де Мендонса Санктос отметил, что покидает Армению с самыми лучшими впечатлениями.
Президент Республики пожелал Послу успехов в дальнейшей деятельности.
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