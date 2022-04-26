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Президент РА провел прощальную встречу с послом Бразилии в Армении

Президент РА провел прощальную встречу с послом Бразилии в Армении
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Президент Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента, Ваагн Хачатурян поблагодарил посла за усилия, направленные на развитие и укрепление сотрудничества между двумя странами в период его пребывания в должности.

Собеседники высоко оценили армяно-бразильские двусторонние отношения, подчеркнув роль армянской общины в их укреплении.

Посол Ажемар де Мендонса Санктос отметил, что покидает Армению с самыми лучшими впечатлениями.

Президент Республики пожелал Послу успехов в дальнейшей деятельности.
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