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Ален Симонян принял делегацию Группы дружбы Сирия-Армения

Ален Симонян принял делегацию Группы дружбы Сирия-Армения
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 апреля Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем парламентской группы дружбы Сирия-Армения Народного собрания Сирийской Арабской Республики Люси Исканян.

Приветствуя гостей, Ален Симонян подчеркнул историческое братство с дружественной Сирией и наличие многополярных связей, подчеркнув активную роль сирийско-армянской общины, сообщает «Арменпресс».

Касаясь присутствия армянских депутатов в сирийском парламенте, Ален Симонян приветствовал их включение в группу дружбы с Арменией.

Руководитель группы дружбы Сирия-Армения, поблагодарив за теплый прием, передал Председателю НС РА послание Председателя Национального Собрания Сирии Хаммуда Саббаху, в котором подтверждается сложившееся между парламентами взаимное доверие и сотрудничество.

Стороны коснулись 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией, подчеркнув в этом контексте реализацию совместных программ парламентов двух стран. Межпарламентское сотрудничество было зафиксировано в укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе, послевоенный Арцах, а также миссия армянских миротворцев в Сирии.

В завершение встречи сирийские коллеги напомнили о распространенной в их стране народной истине о том, что на верность отвечают верностью, подчеркнув, что эта верность возникла в результате мира и взаимного доверия между армянами и сирийцами.
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