Международное сообщество не может требовать, чтобы армяне Арцаха жили под властью Азербайджана: Геворгян в ПАСЕ

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В своем выступлении на весенней сессии ПАСЕ депутат от партии «Айастан» Армен Геворгян коснулся проблемы Нагорного Карабаха, а также отрицания Турцией Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», Геворгян отметил, что Геноцид армян является преступлением против человечности, что отрицают два члена Совета Европы - Турция и Азербайджан.



«Международная ассоциация исследователей геноцида называет «отрицание» последней стадией того же самого геноцида. Есть еще одна вещь, которую Азербайджан сегодня отрицает при поддержке Турции, а именно право армян жить на своей исторической родине.



После 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном осенью 2020 года в Республике Арцах, в Нагорном Карабахе, армянский народ оказался перед дилеммой. или продолжать самостоятельное развитие, живя достойно, сохраняя национальную идентичность, или повторяя страшную судьбу наших соотечественников, некогда проживавших в районе под названием Нахичевань, ныне входящем в состав Азербайджана.



За 70 лет советского Азербайджана полностью исчезло все армянское население Нахичевани. Армянское культурное и религиозное наследие Нахичевани полностью уничтожено. Сейчас Азербайджан пытается заставить армян Арцаха постичь такую же участь», - сказал Геворгян.



Депутат призвал Совет Европы направить четкий и сильный сигнал всем сторонам нагорно-карабахского конфликта о том, что международное сообщество будет и впредь поддерживать три ключевых принципа урегулирования конфликта, изложенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ.



«Один из этих принципов — неприменение силы или угрозы силой — неоднократно нарушался и продолжает нарушаться в наши дни. Именно поэтому международное сообщество не может требовать, чтобы армянский народ Арцаха жил под властью Азербайджана, который проводит государственную политику этнических чисток в отношении армян. Государство, которое за три десятилетия развязало против них три широкомасштабные войны. Государство, которое пытается переписать историю региона, чтобы отрицать существование армянского наследия и культуры в чистом виде. Наконец, государство, которому не стыдно публично заявить о своих территориальных устремлениях в отношении Республики Армения», - подчеркнул Геворгян.



Депутат считает, что альтернативы миру в регионе нет.

«Долгосрочный, прочный мир требует взаимоприемлемых решений. Для нашей организации важным вызовом является ограничение усилий Азербайджана по обеспечению молчаливого согласия Европы в вопросе отказа народа Арцаха на самоопределение в обмен на газ и нефть», — сказал Геворгян.



Депутат коснулся также демонстрации жеста «Серые волки» в адрес армян со стороны министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.



«Вчера я был потрясен, увидев, как министр иностранных дел Турции Чавушоглу, который уже два года является спикером Ассамблеи, общается с потомками переживших Геноцид армян посредством жестов известной турецкой националистической террористической организации. Такое поведение должно быть неприемлемым и осужденным Советом Европы. Призываю представителей Турции с таким же усердием работать над признанием Геноцида армян», - заключил Геворгян.