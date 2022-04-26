Ким Чен Ын: КНДР продолжит принимать меры по ускорению развития ядерного арсенала

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время прошедшего в понедельник военного парада, посвященного 90-летию со дня создания Корейской народной армии, заявил, что республика примет меры по дальнейшему расширению и развитию своего ядерного арсенала. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы продолжим принимать меры для дальнейшего укрепления и развития ядерных сил, которыми обладает наша страна, максимальными и быстрыми темпами", - приводятся в сообщении агентства слова Ким Чен Ына.

Согласно данным ЦТАК, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время. "Ядерные силы республики должны быть тщательно подготовлены к тому, чтобы в любой момент привести в действие свой уникальный потенциал для сдерживания", - указал Ким Чен Ын.

Он также предостерег страны, готовые к военной конфронтации с КНДР, от прямого посягательства на ее интересы. "Если какая-либо держава попытается покуситься на фундаментальные интересы нашей страны, у наших ядерных сил не будет других вариантов, кроме как неожиданно ответить на это", - подчеркнул он.