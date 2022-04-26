Путин проведет в Кремле встречу с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прилетает в Москву для обсуждения ситуации на Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сначала Гутерриш проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем встретится с Путиным.

Более недели назад Гутерриш направил обращения к президентам РФ и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения "срочных шагов, направленных на установление мира".

В понедельник генсек ООН встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на четверг запланирована его встреча в Киеве с Владимиром Зеленским.