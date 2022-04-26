В Армении подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом
11:20, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 26 апреля всего в Армении подтверждено 422 838 случаев заболевания коронавирусом, 410 588 - с выздоровлением, 8622 - со смертельным исходом.
1945 пациентов в настоящее время получают реальное лечение от коронавирусной болезни.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 2644 теста, подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 17 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 миллионов 39 тысяч 934.
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