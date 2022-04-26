ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 марта 2022 г. соответствующим постановлением Правительства Республики Армения перечень нематериальных ценностей культурного наследия Республики Армения дополнен «Традицией приготовления и применения кяварской пахлавы», представленной Администрацией Гегаркуникской области.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает администрация Гегаркуникской области Армении.



Изготовление пахлавы в основном распространено среди женщин в сельских и городских общинах Гаварского района. «Кяварская пахлава» много лет назад была известна как «Баязетская пахлава». Способы ее приготовления были привезены из Западной Армении в 1830-х годах, после переселения армянского населения. Есть сведения, что «Кяварскую пахлаву» готовят в основном для богатых, так как она состоит из довольно ценных продуктов. «Кяварскую пахлаву» готовили в особые дни, перед обязательными национальными праздниками, Новым годом и свадебными обрядами. Она считается украшением праздничных столов, способным принести молодоженам удачу и счастье.





В Баязете пахлаву готовят в специально украшенных медных подносах. У каждой династии был свой украшенный поднос. Многие богатые люди делают подносы для пахлавы из серебра.



Одними из наиболее важных ингредиентов для приготовления пахлавы являются специально очищенные и высушенные грецкие орехи, альпийский натуральный мед, растопленное сливочное масло и сахарный песок. Для приготовления пахлавы собирались женщины рода или соседки, существовало разделение труда, которое предполагало длительные приготовления: отбор орехов, приготовление теста, разделение масла и меда.





Одна из опытных женщин руководила процессом подготовки, который сопровождался песнями и танцами, интересными рассказами, разговорами, шутками и т.д. «Кяварская пахлава» готовится из 22-25 пластов теста, предварительно нарезанных по диагонали, после приготовления их в горячем состоянии поливают натуральным медом. Благодаря своему составу пахлава хранится долго, не теряя своих вкусовых и качественных свойств.





«Кяварская пахлава» — это часть самобытности гаварцев, уникальная визитная карточка, которой Гавар выступает во время различных фестивалей и массовых мероприятий.



Способ приготовления «Кяварской пахлавы» сохранился до наших дней, без пахлавы сложно представить свадебный или рождественский стол. Его состав совершенно отличается от пахлавы в культуре других регионов и народов, благодаря чему до сих пор имеет большую репутацию. В настоящее время в Гаваре есть небольшие семейные пекарни, где продолжают выпекать и продавать пахлаву традиционным способом.





Многие туристы, приезжающие в Армению, специально посещают Гавар, чтобы отведать кяварскую пахлаву. Многие жители Гавара открывают фабрики по производству пахлавы за границей, что способствует увеличению спроса на пахлаву. В торговых центрах, действующих в разных населенных пунктах Армении, продаются лепешки под названием «гаварская пахлава», в ряде ресторанов подают кяварскую пахлаву, что свидетельствует о всеобщем распространении пахлавы. Навыки и знания по приготовлению пахлавы передаются из поколения в поколение, молодые девушки, с детства участвуя в процессе выпечки пахлавы, осваивают кулинарные навыки. Помимо вкуса и качества, благодаря наличию большого количества орехов и меда, пахлава способна повышать сопротивляемость организма.