В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник

Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Будем стараться, чтобы (это было. — Прим. ред.) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что дипломатические представительства могут открыться в течение "месяца или двух".

Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.