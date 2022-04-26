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В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник

В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник

Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Будем стараться, чтобы (это было. — Прим. ред.) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что дипломатические представительства могут открыться в течение "месяца или двух".

Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.


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