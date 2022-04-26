Podcast-Спорт: вице-чемпион Европы Габриэл Саргсян подвел итоги турнира
11:33, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянская шахматная школа была и остается одной из лучших в мире. Доказательством всего этого является результат, зарегистрированный лидером сборной Армении Габриэлем Саркисяном на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам несколько дней назад. Габриэль Саргсян стал вице-чемпионом Европы.
Гость «Арменпресс» Podcast-Спорт, вице-чемпион Европы Габриэль Саргсян с кем мы говорили о ходе чемпионата Европы, зафиксированном исходе, развернутой борьбе и предстоящих турнирах с участием сборной.
«В целом, личное первенство Европы было для меня хорошим. Чемпионат Европы на самом деле очень сложный турнир, так как участников много и цель – выиграть путевку на чемпионат мира», – сказал Саркисян.
Последний отметил, что во время индивидуального чемпионата Европы было три момента, по итоговому результату которых он стал вице-чемпионом Европы.
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