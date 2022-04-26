WP: Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд

Киев просит администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в $2 млрд в месяц, заявляя, что без этих средств гуманитарный кризис на Украине может усугубиться. Как передает Арменпресс, об этом пишет в понедельник со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко газета The Washington Post.

"Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", - утверждал министр в интервью изданию. По его словам, экономическая поддержка необходима для того, чтобы государство могло продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сфер здравоохранения и образования, а также покрывать другие гуманитарные нужды.

Как отмечает The Washington Post, Марченко в ходе своего визита в Вашингтон заявлял на встречах с американскими должностными лицами о том, что Киев для оплаты своих срочных расходов в апреле, мае и июне нуждается в международной помощи в размере не менее $5 млрд в месяц, из которых $2 млрд поступали бы от США. Кроме того, в будущем ожидается дополнительный запрос, касающийся более долгосрочных нужд по восстановлению страны.

В конце прошлой недели президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит дополнительно $500 млн в виде экономической помощи Киеву. Американский лидер уточнил, что данные средства предоставляют Киеву для стабилизации экономики, выплаты зарплат и оказания населению необходимых услуг.