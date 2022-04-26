Омбудсмен Армении принял участие в обсуждении сферы безопасности в Женеве
10:10, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 25 апреля в Женеве приняла участие на обсуждении программы "Управление и реформирование сферы безопасности. Обеспечение действенного контроля сферы безопасности", организованном Женевским центром управления сферой безопасности (DCAF).
Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека РА, омбудсмен выступила в рамках дискуссии на тему "Роль прав человека в Вооруженных Силах и оборонных учреждениях".
Кристине Григорян представила конституционный мандат и инструментарий Защитника прав человека Армении для защиты прав человека в вооруженных силах.
Омбудсмен представила работу Защитника во время 44-дневной войны, начавшейся в 2020 году, особенно в сборе доказательств военных преступлений, пыток и бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и задержанными Азербайджаном.
Защитник, подчеркнув важность тесного сотрудничества с избранным Национальным собранием Защитником прав человека, представила конкретные предложения.
Упоминались также различные международные попытки создания института военного омбудсмена.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм